Суд відмовив у відводі прокурора у справі Стерненка



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Стерненко заявив, що, осіб, які хочуть взяти його на поруки, – більше сотні Фото: Yan Dobronosov / facebook.com

За словами слідчого судді Бугіля, прокурору було заявлено кілька відводів від захисту Стерненка

Шевченківський районний суд Києва відмовив захисту Сергія Стерненка у відводі прокурора Миколи Бозовуляка на засіданні із розгляду питання про обрання запобіжного заходу активісту.

Про це заявив слідчий суддя Володимир Бугіль.

«Суддя ухвалив: у задоволенні клопотань відмовити», - оголосив Бугіль.

За словами Бугіля, цьому прокурору було заявлено кілька відводів від захисту Стерненка.

Сам Бозовуляк заперечував проти задоволення цього клопотання.

Стерненко присутній у залі суду. Раніше його з поручителями не пускали у суд. Згодом із гучномовця біля суду оголосили, що у судову залу пропустять загалом із тих, хто хоче поручитися за Стерненка, 22 людини, а в інших візьмуть відповідні заяви.

При цьому Стерненко заявив, що, осіб, які хочуть взяти його на поруки, – більше сотні.

Люди, які прийшли на підтримку Стерненка і раніше влаштували у дворі суду акцію, досі знаходяться під будівлею судової установи. Наразі ситуація спокійна. Тут також перебувають народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос, активіст Олександр Лємєнов, колишній бранець Кремля Володимир Балух.

Під судом знаходиться також дівчина Стерненка Наталія Усатенко, яка була разом з ним ввечері 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка, і саме під час цього нападу активіст смертельно поранив одного з нападників.

Разом з тими, хто прийшов підтримати Стерненка, біля суду знаходиться і чоловік ексглави МОЗ Уляни Супрун Марко, народні депутати від «Голосу», зокрема, Олександра Устінова, та інші.

Як повідомлялося, у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися нові сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Сутички виникли під час чергової спроби людей зайти до зали суду, де обирають запобіжний захід Стерненку. Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про посилення заходів безпеки. До будівлі Шевченківського суду підтяглися спецпризначенці у захисному спорядженні. Наразі ситуація стабільна, будівля суду оточена десятками правоохоронців.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.