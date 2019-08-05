Суд визнав недостовірною інформацію про причетність держсекретаря МВД Тахтая до корупції в міністерстві



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Тахтай подав до суду на одеське інтернет-видання «Інфопорт», яке у квітні поточного року опублікувало критичну замітку про нього

Суд визнав недостовірною інформацію про причетність державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая до корупції в МВС. Про це йдеться в рішенні суду.

Тахтай подав до суду на одеське інтернет-видання «Інфопорт», яке у квітні поточного року опублікувало критичну замітку про нього.

«Так, в матеріалі міститься така неправдива інформація: Тахтай - молодий і перспективний держслужбовець, який став відомий громадськості завдяки скандальній справі про корупційний розпродаж будівельного піску, який був на зберіганні в госпструктурі МВС (ДП «Спецсервіс»)», - сказано в тексті судового рішення.

Журналісти в замітці посилалися на опубліковані відеозаписи, зроблені у 2014 році в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

На цьому відеозаписі люди, схожі на Чеботаря і Тахтая нібито обговорюють незаконну схему продажу в обхід конкурсних торгів 2,4 млн тонн піску, що перебуває на відповідальному зберіганні в МВС.

Крім того, у публікації видання «Інфопорт» йдеться про те, що Тахтай нібито був незаконно призначений на посаду держсекретаря.

Позивач вказав суду, що вищенаведені твердження є недостовірними, і більш того, ці твердження переходять межу допустимої критики щодо публічної особи, а також паплюжать честь і гідність державного службовця, а в цілому й імідж держави і державної влади.

Тахтай в своєму позові зазначив, що відеозаписи з кабінету Чеботаря Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою визнані змонтованими.

Він надав інформацію САП, згідно з якою дані відеозапису є копіями, переформатованими в інший формат і під час їх дослідження експертом було виявлено багаторазове несистематичне мерехтіння, що є однією з можливих ознак монтажу.

Однак у зв'язку з відсутністю апарату запису, який було знищено, підтвердити або спростувати наявність або відсутність ознак монтажу чи інших змін, привнесених в процесі запису або після його закінчення, виявилося неможливим.

Також в позові Тахтай заперечує можливі порушення закону при призначенні на посаду держсекретаря і категорично заперечує, що є племінником Чеботаря.

«Такі твердження (про родинний зв'язок) хоча і не мають негативного забарвлення, однак також не відповідають дійсності. При цьому позивач не може такі твердження внести до складу позовних вимог через те, що неможливо довести відсутність родинних зв'язків з особою без побудови генеалогічного дерева, а позивач не має можливості встановити всі родинні зв'язки з Чеботарем, тому що він не є його родичем», - зазначено в рішенні суду.

У підсумку в кінці липня поточного року суд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Тахтая і визнав недостовірною поширювану про нього інформацію про причетність до корупції.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря через відсутність доказів їх провини. Постанову про закриття справи було ухвалено 10 липня. Справу закрито через те, що не встановлено доказів провини сина міністра і Чеботаря. НАБУ тоді розкритикувало рішення САП про закриття справи. Всю провину і відповідальність взяв на себе підозрюваний у справі підприємець Литвин.

Джерело: Українські новини