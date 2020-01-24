Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку окремим особам



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Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню

Конституційний Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

«Велика палата Конституційного Суду України прийняла рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 № 213-VIII (далі - Закон № 213)», - йдеться в повідомленні.

Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб.

«Мова йде про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи і на пенсію за вислугу років для працівників, визначених в оспорюваних нормах Закону №213», - наголошується в повідомленні.

Перевіряючи зазначені положення на відповідність Конституції, КС виходить із того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах і погоджувалися на таку роботу через можливість отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що в них є право виходу на пенсію на пільгових умовах, визначених законом «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.

Після внесення змін Законом №213 їх право виходу на пенсію на певних умовах звужено.

Зазначене Конституційний Суд розцінив як погіршення їх юридичного положення про право призначення пенсії.

Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Як повідомлялось, пенсійний вік для жінок з 1 квітня становитиме 59 років і 6 місяців.