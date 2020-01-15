У Пенсійному фонді нагадали, що в Україні з 1 квітня пенсійний вік жінок збільшується



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З 1 квітня 2021 року пенсійний вік жінок збільшать ще на пів року — до 60 років

З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на пів року і становитиме 59 років і 6 місяців

У Пенсійному фонді нагадали, що в Україні з 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на пів року, і становитиме 59 років і 6 місяців. При цьому з 1 квітня 2021 року його збільшать ще на пів року — до 60 років.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

«Наприклад, в цьому році жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після досягнення ними віку 60 років у 2021 році», — зазначили у Фонді.

Там також додали, що з 1 січня 2028 року пенсію в Україні призначатимуть незалежно від віку. Людина повинна буде мати від 40 і більше календарних років страхового стажу.

Страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менше 27 років. З кожним наступним роком він зростатиме на один рік — до 35 років у 2028 році. Тривалість страхового стажу визначають на момент досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, підвищення пенсійного віку передбачене пенсійною реформою, яка набула чинності у жовтні 2017 року. Документ Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2017 року. Ним в Україні ввели поняття страхового стажу.

У грудні 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про запровадження другого рівня пенсійного забезпечення.

До цього міністерка соціальної політики повідомляла, що накопичувальний рівень пенсійної системи не запустять в Україні найближчим часом.

Також в уряді повідомляли, що планували запустити пенсійну реформу з 2020 року. Водночас наприкінці 2018 року, коли Україна домовлялася про нову програму з МВФ, стало відомо, що відкладення пенсійної реформи стало однією з вимог МВФ.