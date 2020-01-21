Стало відомо, скільки українців отримують пенсію понад 10 тис. гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

З 1 січня збільшиться мінімальний розмір пенсій для осіб, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж

Станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Розмір пенсії понад 10 000 гривень станом на 1 січня 2020 року отримують 259 519 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначена інформація надається без даних по Автономній Республіці Крим, Севастополя, даних по тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

З 1 січня збільшився мінімальний розмір пенсій для осіб, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж. Водночас станом на жовтень 2019 року в Україні понад 2,5 млн пенсіонерів працюють.

Як повідомлялось, в Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3 тисячі 82 грн 98 коп. Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року, в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.

Нагадаємо, цьогоріч українцям двічі підвищать пенсії.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п’яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.

Джерело: УНН