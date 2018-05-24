Суд визнав незаконним блокування Трампом користувачів у Twitter

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Дональд Трамп

Практика блокування Трампом користувачів порушує Першу поправку Конституції США

Суд у США визнав незаконною практику президента США Дональда Трампа блокувати користувачів у Twitter, які критикують його.

Відповідне рішення 23 травня ухвалив федеральний суддя Манхеттена Наомі Райс Бучвальд, передає The New York Times.

Наголошується, що практика блокування Трампом користувачів порушує Першу поправку Конституції США.

Суд ухвалив рішення у справі, порушеній 7 користувачами Twitter, заблокованими обліковим записом @realDonaldTrump. Саме цей аккаунт вважається оригінальною сторінкою Трампа у Twitter — за нею стежать понад 50 млн користувачів.

Позивачі заявляли, що цей акаунт вважається таким, що належить офіційному держпосадовцю і блокування користувачів ним «є порушенням їх прав згідно з першою поправкою».

У своїй постанові суддя наголосив, що «дискусія, у якій користувачі прагнуть брати участь, захищена Першою поправкою».

Також у рішенні суду йдеться, що директор соцмереж Білого дому Ден Скавіна «здійснює урядовий контроль над деякими аспектами облікового запису @realDonaldTrump».