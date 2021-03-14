Суд визнав винним полковника запасу, який «рятував» від армії призовників

Колишній заступник Хмельницького обласного військового комісара під час викриття на передачі хабара

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним колишнього заступника Хмельницького обласного військового комісара, полковника запасу за пропозицію хабара (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив покарання у вигляді штрафу на суму 68 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 березня.

На початку листопада 2020 року обвинувачений висловив пропозицію посадовцю Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні хабара $1,1 тис. За ці кошти планувалося, що двоє громадян отримають відстрочку від призову на строкову військову службу.

Через два тижні полковник запас передав згаданому посадовцю запропоновану суму неправомірної вигоди прямо на вулиці і був викритий на «гарячому» військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону.

До суду надійшла угода про визнання винуватості, яку підписав обвинувачений і військовий прокурор. Згідно з нею, ексзаступник обласного військового комісара повністю визнав вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Також сторони узгодили покарання – 68 тис. грн штрафу та конфіскація суми хабара $1,1 тис. в дохід держави.

Суд затвердив цю угоди, наголосивши: міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових злочинів.