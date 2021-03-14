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    Суд визнав винним полковника запасу, який «рятував» від армії призовників

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    Колишній заступник Хмельницького обласного військового комісара під час викриття на передачі хабара - Суд визнав винним полковника запасу, який «рятував» від армії призовників
    Колишній заступник Хмельницького обласного військового комісара під час викриття на передачі хабара
    Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону

    Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

    Хмельницький міськрайонний суд визнав винним колишнього заступника Хмельницького обласного військового комісара, полковника запасу за пропозицію хабара (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив покарання у вигляді штрафу на суму 68 тис. грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 березня.

    На початку листопада 2020 року обвинувачений висловив пропозицію посадовцю Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні хабара $1,1 тис. За ці кошти планувалося, що двоє громадян отримають відстрочку від призову на строкову військову службу.

    Через два тижні полковник запас передав згаданому посадовцю запропоновану суму неправомірної вигоди прямо на вулиці і був викритий на «гарячому» військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону.

    До суду надійшла угода про визнання винуватості, яку підписав обвинувачений і військовий прокурор. Згідно з нею, ексзаступник обласного військового комісара повністю визнав вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Також сторони узгодили покарання – 68 тис. грн штрафу та конфіскація суми хабара $1,1 тис. в дохід держави.

    Суд затвердив цю угоди, наголосивши: міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових злочинів.

    Теги: суд хабар призов до армії Хмельницький
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