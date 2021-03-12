Вінницький суд визнав законним перехід релігійної громади до Православної церкви України

Рішення громади намагалися оскаржити представники російського православʼя в Україні

Вінницький апеляційний суд не побачив порушень закону з боку релігійної громади села Жван під час переходу з Московського патріархату до Православної церкви України, якому намагалися перешкодити представники Російської православної церкви в Україні. Про це Vежі повідомив начальник Управління у справах національностей та релігій Вінницької обласної державної адміністрації Ігор Салецький.

Зазначимо, що на початку листопада Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області задовольнив позов парафіянки Російської православної церкви Євдокії Колісник, яким вона вимагала визнати перехід релігійної громади Храму Успіння Пресвятої Богородиці с. Жван до Православної церкви України незаконним.

В своїй заяві позивачка зокрема висловлювала сумнів у тому, що загальні збори релігійної громади, на яких приймалось рішення про перехід, відповідають закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Також вона вказувала на те, що прийняті рішення позбавляють її «здійснення права на свободу світогляду та віросповідання у лоні УПЦ [Московського патріархату]».

Тоді у першій інстанції позов задовольнили – зміну підпорядкування визнали незаконною (визнали незаконними рішення загальних зборів щодо зміни підлеглості в канонічних та організаційних питаннях, перехід в інше канонічне підпорядкування та зміну назви, внесення змін до Статуту, переобрання керівного органу та ревізійної комісії).

На це рішення сторона відповідача подала апеляційну скаргу, яку Вінницький апеляційний суд задовольнив учора, 11 березня 2021 року. За словами Ігоря Салецького, в апеляційній скарзі було викладено шість аргументів, частину з яких суд таки врахував.

«Апеляційну скаргу задовольнили частково, однак цього вистачило, щоб скасувати рішення Мурованокуриловецького районного суду, а в позові щодо визнання недійсними рішень загальних зборів – відмовити», – зазначив чиновник та додав, що задоволених позовних вимог позивачки не залишилось.

Наразі невідомо, чи буде позивачка оскаржувати рішення апеляційного суду.

Раніше керівник відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що «перебування в складі РПЦ – вільний вибір УПЦ Московського патріархату», бо вона нібито «має набагато більший ступінь самостійності, ніж ПЦУ».