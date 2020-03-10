Суд за МН17: підозрюваний обзавівся адвокатами для отримання доступу до справи



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Пулатов Олег Юлдашевич, «Халиф», «Гюрза», «Піночет», «Шиплячий» Фото: donetsksite.wordpress.com

Олег «Гюрза» Пулатов обзавівся російськими та нідерландськими адвокатами, які будуть представляти його інтереси

Підозрюваний у справі МН17 Олег «Гюрза» Пулатов обзавівся адвокатами для того, що отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна «Час справедливості: як почався суд по катастрофі рейсу MH17 над Донбасом».

Зазначимо, цілком очікувано, ніхто з підозрюваних в нідерландський суд не приїхав. Але і тотального ігнорування процесу, на подив, теж не було.

Олег «Гюрза» Пулатов обзавівся російськими та нідерландськими адвокатами, які будуть представляти його інтереси.

Як говорить співрозмовник агентства, добре знайомий з ходом розслідування, це росіянам знадобилося для того, щоб отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією.

Нагадаємо, у прокуратурі Нідерландів заявили, що десятки людей грали певну роль у перевезенні та встановленні «Бука», яким був збитий літак рейсу МН17.

Також Україна впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.

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