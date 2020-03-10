  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд за МН17: підозрюваний обзавівся адвокатами для отримання доступу до справи

    • Розсилка
    Пулатов Олег Юлдашевич, &laquo;Халиф&raquo;, &laquo;Гюрза&raquo;,&nbsp;&laquo;Піночет&raquo;,&nbsp;&laquo;Шиплячий&raquo; - Суд за МН17: підозрюваний обзавівся адвокатами для отримання доступу до справи
    Пулатов Олег Юлдашевич, «Халиф», «Гюрза», «Піночет», «Шиплячий»
    Фото: donetsksite.wordpress.com

    Олег «Гюрза» Пулатов обзавівся російськими та нідерландськими адвокатами, які будуть представляти його інтереси

    Підозрюваний у справі МН17 Олег «Гюрза» Пулатов обзавівся адвокатами для того, що отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна «Час справедливості: як почався суд по катастрофі рейсу MH17 над Донбасом».

    Зазначимо, цілком очікувано, ніхто з підозрюваних в нідерландський суд не приїхав. Але і тотального ігнорування процесу, на подив, теж не було.

    Олег «Гюрза» Пулатов обзавівся російськими та нідерландськими адвокатами, які будуть представляти його інтереси.

    Як говорить співрозмовник агентства, добре знайомий з ходом розслідування, це росіянам знадобилося для того, щоб отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією.

    Нагадаємо, у прокуратурі Нідерландів заявили, що десятки людей грали певну роль у перевезенні та встановленні «Бука», яким був збитий літак рейсу МН17.

    Також Україна впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

    Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році. 

    Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

    Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України. 

    Читайте також:

    Росія бойовики на Донбасі Донбас суд літак МН-17 розслідування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ