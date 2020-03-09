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    Справа MH17: завершився перший день судового засідання

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    Судове засідання у справі авіакатастрофи рейсу MH17 - Справа MH17: завершився перший день судового засідання
    Судове засідання у справі авіакатастрофи рейсу MH17

    Засідання було закрито після короткого виступу представника родичів загиблих

    Суддя окружного суду Гааги Гендрік Стейнгаус оголосив про закриття першого дня судового засідання у справі про катастрофу Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

    Засідання було закрито після короткого виступу представника родичів загиблих Пітера Лангстрата.

    «Завтра ми будемо ставити питання про стан кримінального розслідування», – оголосив суддя предмет розгляду у вівторок.

    Як зазначає агентство, на першому судовому засіданні виступили всі сторони процесу: обвинувачення, захист і представники потерпілих.

    Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlinesнад Донбасом в 2014 році. 

    Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

    Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України. 

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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