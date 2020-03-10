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    Прокурор у справі MH17 процитував Солженіцина в суді

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    В Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 над Донбасом в 2014 році - Прокурор у справі MH17 процитував Солженіцина в суді
    В Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 над Донбасом в 2014 році

    Встановивши правду в справі про катастрофу MH17, можна «запобігти новому насильству в майбутньому», зазначив прокурор Нідерландів

    Прокурор Нідерландів Вард Фердінандуссе завершив промову в суді у справі збитого в Донбасі влітку 2014 року Boeing рейсу MH17, процитувавши письменника Олександра Солженіцина. 

    «Російський письменник Олександр Солженіцин одного разу сказав: «Насильству нічим прикритися, крім брехні, а брехня може триматися тільки насильством», - сказав Фердінандуссе під час свого виступу.

    Він зазначив, що встановивши правду в справі про катастрофу MH17, можна «запобігти новому насильству в майбутньому».

    9 березня в окружному суді Гааги почався суд у справі збитого в Донбасі влітку 2014 року Boeing рейсу MH17. На першому засіданні в Нідерландах були представлені судді, які будуть виносити вердикт.

    Після цього було оголошено принципи слухань, на першому етапі яких вирішать процедурні питання.

    Сам процес триватиме як мінімум кілька років.

    Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році. 

    Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

    Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України. 

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