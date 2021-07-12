Суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн

Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням

Суд заарештував на два місяці колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського з правом виходу під заставу в майже 500 млн гривень у справі поставок для Збройних сил України військової техніки низької якості. Про це повідомив адвокат генерала Ростилав Кравець, пише «Прямий».

«Те, що і всі очікували, суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Застосував заставу, відмовив у задоволенні клопотання про взяття на поруки в тому числі і Героїв України, і народних депутатів України. Вирішив, що ця застава є можливою, в якості забезпечення виконання покладених на нього обов’язків», – зазначив він.

Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати вже готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.

«Готуємо всі ці документи і одночасно будемо готувати заяву до Європейського суду з прав людини про переслідування нашого клієнта», – резюмував Кравець.

Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії 8 липня заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

Згодом п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.