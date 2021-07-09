Суд обрав запобіжний захід Медведчуку

Віктора Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня

Запобіжний захід Віктору Медведчуку закінчувався 9 липня

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

Відповідне рішення суд ухвалив вранці 9 липня. Таким чином, Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня.

Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Також кум Путіна зобов'язаний:

прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;

не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;

утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів.

Варто зазначити, що запобіжний захід Віктору Медведчуку закінчувався 9 липня. Згідно з рішенням суду народний депутат від ОПЗЖ перебуває під домашнім арештом. Про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму йому повідомили 12 травня.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 8 липня не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Після 12-годинного засідання суд оголосив перерву.

До слова, народний депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, який 8 липня був присутній на засіданні суду, заснув сидячи на стільці.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).