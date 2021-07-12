«Це ганьба Зеленського». Порошенко прокоментував суд над генералом Павловським

Порошенко засуджує дії влади щодо переслідування бойового генерала, проти якого в РФ порушена кримінальна справа

Судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським, проти якого в Росії порушені кримінальні справи за захист України, – це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.

«Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь», – нагадав Порошенко.

«А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій», – перелічив Порошенко.

«Дивіться, який довгий список тих, кого зелена влада намагається запроторити за грати. Я хочу наголосити, що це те, чим займався Янукович. Хтось хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка, він все ближче і ближче наближається до Януковича», – резюмує Порошенко.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії 8 липня заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

Згодом п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.