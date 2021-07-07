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    Суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн

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    Голові правління ПрАТ &laquo;Кузня на Рибальському&raquo; обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави - Суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн
    Голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави
    Фото: dbr.gov.ua

    Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості

    Печерський райсуд столиці у справі постачання Збройним силам неякісної техніки обрав голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це інформує пресслужба ДБР.

    «7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві нагадали, що 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

    Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

    5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

    Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

    Згодом п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.

    Теги: суд кримінал ЗСУ корупція в Україні Міноборони арешт Державне бюро розслідувань озброєння
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    Суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн