Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського
Суд над ексзаступником міністра оборони в «Європейській Солідарності» вважають політичним переслідуванням
Пʼятий президент України Петро Порошенко вважає повідомлення про підозру колишньому заступнику міністра оборони генералу Ігорю Павловському «продовженням переслідування українських бойових генералів, які брали участь у війні проти російської агресії». Про це лідер партії «Європейська Солідарність» заявив під час благодійної акції «Кулішева субота», повідомляється на партійному сайті.
«Ми бачимо чергову спробу судилища над українськими воїнами і українськими генералами. Спочатку вони звинуватили генерала Марченка – не ті бронежилети він їм закупив. Наголошували, що сума збитку 100, 200, 300 мільйонів. Справа розсипалася. Так само вони хотіли засудити генерала Назарова», – нагадує Порошенко.
«Так само вони хотіли кинути за грати Ріффмастера, Кузьменко, Софію Федину, Марусю Звіробій – зараз вони хочуть запроторити за грати героя оборони Маріуполя генерала Павловського», – констатує п’ятий Президент.
«В якій країні ми живемо, коли вони відпускають «вагнерівців», зливаючи особисто з Офісу президента Путіну інформацію про вбивць українських героїв? А хочуть запроторити за грати українських воїнів і генералів», – обурюється Порошенко.
Він закликав підтримати у понеділок під Печерським судом бойового генерала Павловського.
Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».
Читайте також: Майже рік влада заперечувала справу «вагнерівців», яку тепер має розслідувати ТСК – Порошенко