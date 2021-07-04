Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського

Суд над ексзаступником міністра оборони в «Європейській Солідарності» вважають політичним переслідуванням

Пʼятий президент України Петро Порошенко вважає повідомлення про підозру колишньому заступнику міністра оборони генералу Ігорю Павловському «продовженням переслідування українських бойових генералів, які брали участь у війні проти російської агресії». Про це лідер партії «Європейська Солідарність» заявив під час благодійної акції «Кулішева субота», повідомляється на партійному сайті.

«Ми бачимо чергову спробу судилища над українськими воїнами і українськими генералами. Спочатку вони звинуватили генерала Марченка – не ті бронежилети він їм закупив. Наголошували, що сума збитку 100, 200, 300 мільйонів. Справа розсипалася. Так само вони хотіли засудити генерала Назарова», – нагадує Порошенко.

«Так само вони хотіли кинути за грати Ріффмастера, Кузьменко, Софію Федину, Марусю Звіробій – зараз вони хочуть запроторити за грати героя оборони Маріуполя генерала Павловського», – констатує п’ятий Президент.

«В якій країні ми живемо, коли вони відпускають «вагнерівців», зливаючи особисто з Офісу президента Путіну інформацію про вбивць українських героїв? А хочуть запроторити за грати українських воїнів і генералів», – обурюється Порошенко.

Він закликав підтримати у понеділок під Печерським судом бойового генерала Павловського.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».