Суд арештував під заставу фігуранта справи про поставки неякісної техніки до ЗСУ

Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки

Печерський районний суд Києва обрав фігуранту справи про продаж для Збройних сил неякісної військової техніки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення 475 млн гривень застави.Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

«Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки. Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 липня, слідчі ДБР оголосили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» і ще двом колишнім начальникам департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони. Всіх посадових осіб слідчі ДБР підозрюють у змові та організації постачання армійським підрозділам протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості», – йдеться в ньому.

Підкреслено, що мова йде про бойові катери і автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних силах.

Така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

«Протягом дня суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, вибравши одного з колишніх директорів департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі близько 475 млн гривень. Щодо решти підозрюваних судові засідання перенесено на інші дати», - додано в повідомленні.