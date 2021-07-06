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    Суд арештував під заставу фігуранта справи про поставки неякісної техніки до ЗСУ

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    Суд взяв під варту чиновника, якого звинувачують у продажі для ЗСУ неякісної військової техніки - Суд арештував під заставу фігуранта справи про поставки неякісної техніки до ЗСУ
    Суд взяв під варту чиновника, якого звинувачують у продажі для ЗСУ неякісної військової техніки
    Фото з відкритих джерел

    Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки

    Печерський районний суд Києва обрав фігуранту справи про продаж для Збройних сил неякісної військової техніки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення 475 млн гривень застави.
    Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

    «Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки. Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 липня, слідчі ДБР оголосили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» і ще двом колишнім начальникам департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони. Всіх посадових осіб слідчі ДБР підозрюють у змові та організації постачання армійським підрозділам протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості», – йдеться в ньому.

    Підкреслено, що мова йде про бойові катери і автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних силах.

    Така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

    «Протягом дня суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, вибравши одного з колишніх директорів департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі близько 475 млн гривень. Щодо решти підозрюваних судові засідання перенесено на інші дати», - додано в повідомленні.

    Теги: суд ЗСУ Міноборони озброєння
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    Суд арештував під заставу фігуранта справи про поставки неякісної техніки до ЗСУ