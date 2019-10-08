Суд залишив Гримчака під вартою



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Гримчак під час судового засідання Фото: Facebook Юлії Гримчак

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозрюють в шахрайстві

Печерський райсуд Києва на засіданні у вівторок, 8 жовтня, залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють в шахрайстві.

Про це повідомила його дружина Юлія у Facebook.

Також, за її словами, Печерський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо продовження тримання під вартою помічника Гримчака Ігоря Овдієнка

«Захист заявив відвід судді», - написала Гримчак.

Нагадаємо, Гримчака та його помічника затримали у серпні в справі про вимагання $1,1 млн хабара.

Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Раніше Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.