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    Суд залишив Гримчака під вартою

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    <p>Гримчак під час судового засідання</p> - Суд залишив Гримчака під вартою

    Гримчак під час судового засідання

    Фото: Facebook Юлії Гримчак

    Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозрюють в шахрайстві

    Печерський райсуд Києва на засіданні у вівторок, 8 жовтня, залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють в шахрайстві.

    Про це повідомила його дружина Юлія у Facebook.

    Також, за її словами, Печерський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо продовження тримання під вартою помічника Гримчака Ігоря Овдієнка

    «Захист заявив відвід судді», - написала Гримчак.

    Нагадаємо, Гримчака та його помічника затримали у серпні в справі про вимагання $1,1 млн хабара.

    Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

    Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

    Раніше Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.

    суд кримінал шахрайство корупція в Україні СІЗО арешт чиновник Юрій Гримчак
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