За снайпера Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, не вносили заставу. Він під вартою



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18 вересня ексвійськовий Олексій Белько заблокував міст Метро у Києві

«Белько, як і раніше, сидить в ІТТ на Косогірному провулку. Застава за нього не вносилася», - повідомило джерело

Колишній військовослужбовець Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, досі знаходиться під арештом, заставу за нього ніхто не вносив.

Про це 27 вересня повідомляє «Страна» з посиланням на інформацію пресслужби прокуратури Києва.

«Він не вийшов (на волю - Ред.). Інформації про внесення застави немає», - зазначила речник прокуратури Надія Максимець.

Цю інформацію підтверджують співрозмовники видання з пенітенціарної системи. «Белько, як і раніше, сидить в ІТТ на Косогірному провулку. Застава за нього не вносилася», - повідомило джерело.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро. Згодом зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.