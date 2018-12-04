Суд залишив під арештом затриманих у Тбілісі українців



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У Тбілісі пройшов суд над українцями

Адвокати будуть вимагати експертизи, яка б підтвердила, що знайдена зброя належить затриманим

Затриманих у Тбілісі за підозрою в незаконному зберіганні зброї шістьох українців та одного громадянина Грузії залишили під арештом. Відповідне рішення прийняв суд у Тбілісі, повідомляє прес-служба Головної прокуратури Грузії у вівторок, 4 грудня.

Своєю чергою, народний депутат Семен Семенченко заявляє, що є ніби докази, що зброю підкинули.

«Відбитків пальців з них ніхто не знімав. Прийшло багато людей, які хотіли підтвердити, що вони запрошували хлопців у гості... З адвокатами будемо вимагати якнайшвидшого проведення експертизи», - написав депутат на своїй сторінці в Facebook.

Крім того нардеп написав, що він має намір залишатися поки в Грузії. «Залишаюся тут поки не витягнемо хлопців (Якщо я поїду навіть ненадовго - мене до хлопців більше не пустять)», - написав він.

Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

4 грудня у Тбілісі відбувся суд над громадянами України, яких затримали в готелі за зберігання зброї.