Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за фактом зловживання владою мером Миколаєва



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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич 4 лютого відзначає 38-й день народження

За даними джерела в міськраді, заяву було подано через невідповідність складу членів виконкому (22 із Сенкевичем, замість необхідних 21), що ставить під сумнів законність усіх прийнятих виконкомом рішень

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем мером Миколаєва Олександром Сенкевичем. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook член виконавчого комітету Миколаївської міської ради, адвокат Володимир Тимошин.

"Вищий антикорупційний суд сьогодні зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження та розпочати досудове розслідування за фактом зловживання владою та службовим становищем Миколаївським міським головою Сенкевичем О.Ф., викладеним у заяві від 17.01.2020", - написав адвокат.

Тимошин уточнив, що представляв інтереси заявника як адвокат.

За даними джерела в міськраді, заяву було подано через невідповідність складу членів виконкому (22 із Сенкевичем, замість необхідних 21), що ставить під сумнів законність усіх прийнятих виконкомом рішень.

4 лютого Сенкевич відзначає 38-й день народження.

Зазначимо, мер Миколаєва Сенкевич задекларував 303 тис. гривень доходів за 2018.

Нагадаємо, у березні 2018 році скандальний мер Миколаєва поновився на посаді через суд.