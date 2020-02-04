НАБУ завершило розслідування щодо декларації ексглави «Укроборонпрому»



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Детективи бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК «Укроборонпром» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації 12 листопада 2019 року

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи щодо незадекларованих статків ексгенеральним директором «Укроборонпрому» на понад 13 млн грн. Про це повідомляє преслужба НАБУ.

«4 лютого 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишньому гендиректору ДК «Укроборонпром» про завершення досудового розслідування за фактом внесення ним недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України). Слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю його цивільної дружини», - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що детективи бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК «Укроборонпром» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації 12 листопада 2019 року.

Як повідомлялось, розслідування цих фактів детективи бюро здійснювали з серпня 2019 року.

До слова, заступник глави концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.