Нацбанк спростив силовикам доступ до банківської таємниці



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НБУ виконав норму нового закону, ухваленого парламентом

Національний банк України змінив процедуру розкриття банківської таємниці. Відтепер Служба безпеки, Держбюро розслідувань, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет і прокуратура зможуть отримати до неї доступ без дозволу суду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таким чином Нацбанк привів норми збереження, використання та розкриття банківської таємниці відповідно до закону, прийнятого 31 жовтня 2019 року.

Цим законом були внесені зміни, зокрема, до статті 62 закону «Про банки і банківську діяльність», що передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

«Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках», - йдеться в повідомленні.

З цією метою Національний банк упорядкував норми правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, відповідно до законодавства.

Згідно з текстом закону, в переліку уповноважених державних органів присутні СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет і органи прокуратури України.