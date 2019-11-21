Суд зобов'язав уряд переглянути прожитковий мінімум



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Окружний адмінсуд визнав «протиправними дії уряду із розробки та схвалення проєкту закону «Про Державний бюджет на 2019 рік»

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Кабінету міністрів при встановленні прожиткового мінімуму на 2019 рік.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України щодо прожиткового мінімуму на 2019 рік. Суд визнав протиправними дії Кабінету міністрів із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг», - йдеться в повідомленні.

Крім того, суд визнав протиправними дії уряду із розробки та схвалення проєкту закону «Про Державний бюджет на 2019 рік», його подання до Верховної Ради із порушенням порядку встановлення розміру прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій.

У своєму рішенні Окружний адмінсуд Києва зобов’язав Кабмін встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Як повідомлялося, ОАСК у серпні відкрив провадження у справі за позовом правозахисника Батрина до Кабміну, в якому той просив суд визнати протиправними дії уряду при встановленні розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2019 рік.

Батрин заявив, що прожитковий мінімум у розмірі 1218 гривень, який встановлено урядом, не відповідає критеріям сучасного рівня життя українців. Він вважає, що прожитковий мінімум має бути на рівні близько 5-7 тисяч гривень.