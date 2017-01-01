Суд звільнив під заставу шістьох колишніх каталонських міністрів

Суд залишив під арештом без права внесення застави двох лідерів каталонських сепаратистських груп і двох інших членів відстороненого каталонського парламенту

Іспанський суд дозволив шістьом колишнім каталонським міністрам, які були взяті під варту у справі про референдум щодо незалежності Каталонії, вийти під заставу в 100 тисяч євро. При цьому суд залишив під арештом без права внесення застави двох лідерів каталонських сепаратистських груп і двох інших членів відстороненого каталонського парламенту



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Демонстрація в Каталонії

Суд залишив під арештом без права внесення застави двох лідерів каталонських сепаратистських груп і двох інших членів відстороненого каталонського парламенту

Іспанський суд дозволив шістьом колишнім каталонським міністрам, які були взяті під варту у справі про референдум щодо незалежності Каталонії, вийти під заставу в 100 тисяч євро.

При цьому суд залишив під арештом без права внесення застави двох лідерів каталонських сепаратистських груп і двох інших членів відстороненого каталонського парламенту – екс-віце-президента Каталонії Оріоля Жункераса і колишнього міністра внутрішніх справ Хоакіма Форна.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні.

За останніми опитуваннями лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії.

Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

Джерело: Радіо Свобода