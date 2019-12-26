Суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку
Микола Мельник подав у відставку за власним бажанням
Фото: sud.ua
Без Миколи Мельника у суді залишиться 15 суддів
У вівторок, 24 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було звільнено у відставку суддю Миколу Мельника з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з поданням ним заяви про відставку.
«Миколу Мельника звільнено з посади судді Конституційного Суду України на підставі пункту 4 частини другої статті 149 Конституції України», - йдеться у повідомленні пресслужби КСУ, оприлюдненому в четвер.
Без Мельника у суді залишиться 15 суддів.
Мельник є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України. Був призначений суддею Конституційного Суду України Верховною Радою в березні 2014 року.
Суддя склав присягу 13 березня 2014 року.