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    Суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку

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    <span>Микола Мельник подав у відставку за власним бажанням</span> - Суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку
    Микола Мельник подав у відставку за власним бажанням
    Фото: sud.ua

    Без Миколи Мельника у суді залишиться 15 суддів

    У вівторок, 24 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було звільнено у відставку суддю Миколу Мельника з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з поданням ним заяви про відставку.

    «Миколу Мельника звільнено з посади судді Конституційного Суду України на підставі пункту 4 частини другої статті 149 Конституції України», - йдеться у повідомленні пресслужби КСУ, оприлюдненому в четвер.

    Без Мельника у суді залишиться 15 суддів. 

    Мельник є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України. Був призначений суддею Конституційного Суду України Верховною Радою в березні 2014 року.

    Суддя склав присягу 13 березня 2014 року.

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