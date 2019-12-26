Суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку



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Микола Мельник подав у відставку за власним бажанням Фото: sud.ua

Без Миколи Мельника у суді залишиться 15 суддів

У вівторок, 24 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було звільнено у відставку суддю Миколу Мельника з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з поданням ним заяви про відставку.

«Миколу Мельника звільнено з посади судді Конституційного Суду України на підставі пункту 4 частини другої статті 149 Конституції України», - йдеться у повідомленні пресслужби КСУ, оприлюдненому в четвер.

Без Мельника у суді залишиться 15 суддів.

Мельник є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України. Був призначений суддею Конституційного Суду України Верховною Радою в березні 2014 року.

Суддя склав присягу 13 березня 2014 року.