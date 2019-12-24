Лікарку Кузьменко суд залишив під арештом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Кузьменко у залі суду

Суддя оголосив рішення колегії під вигуки «Ганьба!»

Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

«(Запобіжний захід – ред.) залишити без змін», - сказав суддя під вигуки «Ганьба!»

Раніше суд арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.

Нагадаємо, що сьогодні адвокат під час засідання заявив, що лікарка Юлія Кузьменко у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста була вдома з сином.

У понеділок Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.