Суддя, якого зарахували до полку спецпризначення, продовжував розгляд адмінсправ. Поліція завела карну справу



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Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу за фактами службового підроблення і розтрати майна

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому, отримало тимчасовий доступ до копій судових ухвал, винесених суддею Хмельницького окружного адміністративного суду Петром Салюком 11 жовтня 2018 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 2 вересня.

За даними досудового розслідування, один із суддів Хмельницького окружного адміністративного суду у 2018 році спільно з іншими невстановленими співробітниками цього суду вносили завідомо-неправдиві відомості у табеля обліку використання робочого часу адмінсуду, де зазначалось також про конкретні дні перебування судді на роботі, хоча фактично останній у вказані дні на роботі у суді не перебувавав. В подальшому зазначені підроблені табеля використовувались для нарахування та виплати заробітної плати зазначеному судді Хмельницького окружного адміністративного суду, які незаконно привласнювались.

Правоохоронці з’ясували, що на підставі наказу командира восьмого окремого полку спеціального призначення від 11.10.2018 № 138-РС, наказом МО України № 237 від 11.10.2018 р. суддю Хмельницького окружного адміністративного суду Петра Салюка зараховано до списків складу військової частини А0553 (полк спецпризначення ЗСУ) на всі види забезпечення. Там він одержував заробітну плату як військовослужбовець. Зокрема, це підтверджується його електронною декларацією за 2018 рік, де відображено 21,1 тис. грн зарплати за основним місцем роботи (в/ч А0553).

Разом з цим, як стверджує слідство, не звільняючись із попереднього місця служби, суддя Салюк 11 жовтня 2018 року продовжив розгляд адміністративних справ і отримував заробітну плату як суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, за один день суддя Салюк виніс 10 ухвал і три рішення.

За цим фактом територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому, розслідує кримінальну справу за фактами службового підроблення і розтрати майна (ч.1 ст.366 України, ч.3 ст.191 КК).

Додамо, за подібним епізодом хмельницьке ДБР веде кримінальну справу, в якій фігурує колишній голова Славутського міськрайонного суду Юрій Мацюк. 18 серпня 2017 року суддю було прийнято на роботу у в/ч А-1358 на посаду тесляра другого розряду і в подальшому наказом командира в/ч А1358 від 21 серпня 2017 відправлено у розпорядження оперативно-тактичного угрупування «Луганськ» для виконання службово-бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, де він перебував до 21 жовня 2017 року.

Водночас, відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя Мацюк 3-6 жовтня і 17-18 жовтня 2017 рокус виносив рішення та ухвали.