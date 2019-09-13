Націоналізація Приватбанку: Портнов використовує ДБР для тиску
Нас не налякати. Ми за Україну, і закон з нами
Націоналізація Приватбанку була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Вона була здійснена в інтересах 20 млн вкладників.
Чомусь Державне бюро розслідувань не поспішає зайнятися питаннями обшуку у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спалення машини її дітей, тиску на її родину.
Натомість пан Портнов і його оточення здійснюють тиск через питання націоналізації Приватбанку, використовуючи Державне бюро розслідувань.
Але нас не налякати. Ми за Україну, і закон з нами.
Джерело: блог Петра Порошенка