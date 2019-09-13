Націоналізація Приватбанку: Портнов використовує ДБР для тиску

Андрій Портнов

Нас не налякати. Ми за Україну, і закон з нами

Націоналізація Приватбанку була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Вона була здійснена в інтересах 20 млн вкладників.



Чомусь Державне бюро розслідувань не поспішає зайнятися питаннями обшуку у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спалення машини її дітей, тиску на її родину.

Натомість пан Портнов і його оточення здійснюють тиск через питання націоналізації Приватбанку, використовуючи Державне бюро розслідувань.

Але нас не налякати. Ми за Україну, і закон з нами.

Джерело: блог Петра Порошенка

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