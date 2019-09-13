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    Думки вголос

    Націоналізація Приватбанку: Портнов використовує ДБР для тиску

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Андрій Портнов - Націоналізація Приватбанку: Портнов використовує ДБР для тиску
    Андрій Портнов

    Нас не налякати. Ми за Україну, і закон з нами

    Націоналізація Приватбанку була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Вона була здійснена в інтересах 20 млн вкладників.

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    Чомусь Державне бюро розслідувань не поспішає зайнятися питаннями обшуку у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спалення машини її дітей, тиску на її родину.

    Натомість пан Портнов і його оточення здійснюють тиск через питання націоналізації Приватбанку, використовуючи Державне бюро розслідувань.

    Але нас не налякати. Ми за Україну, і закон з нами.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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