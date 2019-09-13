Порошенко прибув в ДБР на допит



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ДБР завело справу стосовно колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплати

Порошенко прибув на допит о 10:00 13 вересня

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомила прессекретар Держбюро Анжеліка Іванова, інформує РБК-Україна.

Зазначається, що Порошенко прибув на допит о 10:00 13 вересня.

При цьому прессекретар не уточнила, в рамках якої кримінальної справи наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, ДБР завело справу стосовно колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплати.

Як повідомлялося, 10 вересня адвокат Порошенка пояснив, чому той не прийшов в ДБР.

Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР.

Петро Порошенко не з’явився 6 вересня на допит до Державного бюро розслідувань через неправильно оформлену повістку.

Як повідомлялося, раніше виклик Порошенка на допит планувався на 3 вересня, проте п'ятий президент не прийшов для проведення слідчих дій, замість нього до ДБР прийшов його адвокат Ігор Головань.

Журналістам адвокат повідомив, що подав до ДБР заяву, що Порошенко не має можливості прийти до бюро через роботу в парламенті.

«Ми вважаємо, що робота в парламенті є поважною причиною (неявки)», - сказав адвокат.

Уточнюючи, у рамках якого кримінального провадження Порошенка викликали для проведення слідчих дій, Головань сказав: «Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали».

Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.