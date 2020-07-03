Супрун підтвердила, що дівчина Стерненка працює у неї прессекретаркою



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Наталія Усатенко працює прессекретаркою Уляни Супрун

Колишня очільниця МОЗ готова взяти Стерненка на поруки

Наталія Усатенко, дівчина активіста Сергія Стерненка, працює прессекретарем колишньої очільниці Міністерства охорони здоров'я.

Екс-в.о. міністра Уляна Супрун сьогодні підтвердила це.

Таку заяву Супрун зробила після сьогоднішнього засідання Київського апеляційного суду, який залишив без змін запобіжний захід Серненку.

На судовому засіданні адвокати Стерненка просили змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання. Серед поручителів були голова парламентської фракції партії «Голос» Кіра Рудик, екскерівник МОЗ Уляна Супрун і колишній в'язень Кремля Володимир Балух.

Зазначимо, що під час сутичок 15 червня під час акції на підтримку Сергія Стерненка правоохоронці затримували Наталію, але згодом відпустили.





Раніше повідомлялося, що адвокати оскаржили домашній арешт для Стерненка.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

16 червня суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше – державну охорону.