Супрун заспокоїла людей, які вважають себе «жирними» чи «дрищами»



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Супрун підкреслила, що важливо тримати вагу і талію в межах нормальних значень

За словами Супрун, щоб оцінити, чи все гаразд із вагою, слід спиратися на індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як визначити здорову вагу та чому надмірна вага шкідлива.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

«Що таке здорова вага? Щоб оцінити, чи все гаразд із вагою, слід спиратися на індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Сама по собі вага не є достатнім орієнтиром. Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрату зросту — коливається від 18.5 до 24.9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе «жирними» (жінки) чи «дрищами» (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби немає», - зазначила Супрун.

Вона повідомила, що надмірна вага визначається ІМТ 25-29.5. Ожиріння має три ступені, і починається із ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалий.

«Співвідношення талії до стегон повідомить нас про загрозу вісцерального ожиріння – талія має бути менша за стегна. В чоловіків це співвідношення має бути 0.9 чи менше, а в жінок – 0.85 чи менше. Вісцеральне ожиріння — це суттєвий ризик серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та еректильної дисфункції», - зазначила Супрун.

Очільниця МОЗу додала, що брак жиру шкідливий і навіть небезпечний для життя. «Жирова тканина виділяє чи змінює низку гормонів. В жінок із надто низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея — порушення менструального циклу чи його припинення», - зауважила вона.

«Розподіл жиру в тілі значною мірою залежить від спадковості — щільності рецепторів гормонів на різних частинах тіла. Саме це зумовлює, приміром, великий бюст і відсутність тонкої талії в деяких жінок, або худорляві плечі, але досить великі сідниці і ноги в інших. В цьому разі важко «робити талію» або «худнути в ногах» — найкраще, прийняти своє тіло і дбати про здоров’я. В цьому і полягає боді-позитив. Головна задача, що перед нами стоїть, це тримати вагу і талію в межах нормальних значень завдяки способам, що не підривають наше фізичне і психічне здоров’я та бюджет», - повідомила Супрун.

Також вона розповіла, чому надмірна вага шкідлива:

Ожиріння на 180% збільшує ризик раку підшлункової залози.

Зі збільшенням індексу маси тіла та окружності талії пропорційно зростає ризик раку прямої кишки.

Ожиріння часто призводить до депресії, а депресивний чи тривожний розлади призводять до переїдання та ожиріння.

У короткотривалій перспективі ожиріння здоров’я не псує. Але що далі, то помітніший його вплив: зростання ризику апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок.Особливо розвитку хронічних хвороб сприяє вісцеральний жир (внутрішній). А от жир на лише стегнах не становить особливої загрози здоров’ю.

Вісцеральне ожиріння в чоловіків призводить до гормональних проблем. В жировій тканині фермент альфа-редуктаза перетворює тестостерон в одну із форм естрогену, жіночого гормону. Вісцеральне ожиріння також збільшує ризик еректильної дисфункції.

Є метаболічно здорові люди із зайвою вагою чи ожирінням. Їхні аналізи рівня холестеролу чи маркерів запалення в нормі, але це не привід продовжувати в такому ж дусі. Ожиріння є універсальним фактором передбачення (предиктором) передчасної смерті.

Ожиріння в жінок супроводжує 35-65% випадків синдрому полікистозних яєчників, та збільшує ризик ускладнень протягом вагітності і пологів, та потребу в кесарському розтині.

Нагадаємо, Супрун нагадала, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем.