Супрун зобов'язала лікарів у випадку отруєння пацієнтів дзвонити у США (документ)



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Фото: rbc.ua

Журналіст Євген Куксін зазначає, що Новий клінічний протокол, оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров’я, просто перекладений з якоїсь американської директиви

У випадку отруєння пацієнтів, виконувачко обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зобов’язала лікарів телефонувати за ось цим номером - (800) 222-1222, який зареєстрований у США. Про це написав журналіст 1+1 Євген Куксін у Facebook. Журналіст посилається на Протокол надання екстреної медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ і оприлюднений на офіційному сайті Міністерсмтва.

У новому клінічному протоколі йдеться, що телефонувати безкоштовно можна з будь-якої точки Сполучених Штатів.

«При чому тут США до України? Поняття не маю. Але саме цей телефон вказаний у «Протоколі надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі» затвердженому наказом МОЗ на початку червня. На офіційному сайті міністерства вказано, що цьому протоколу підпорядковуватимуться усі служби екстреної медичної допомоги незалежно від форми власності. Тобто всі служби екстреної медицини при потребі додаткових консультацій отруєння пацієнтів зобов’язані телефонувати до США. Весь протокол просто перекладений з якоїсь американської директиви», - зазначає журналіст.

Він додає, що там в кінці ніхто і не приховує, що авторами документує члени Ради медичних директорів NASEMSO.

«Про українські реалії якось не йдеться. Давіться самі:

Нагрійте температуру в салоні карети швидкої допомоги до 24°C під час транспортування.

Ну так а що робити якщо температура у ряді карет залежить тупо від погоди.

Протипоказання Ацетазоламіду - посилює активність нематоцист медуз, які розповсюджені біля берегів США, відтак не може застосовуватись при ужаленні такими медузами.

Ну а як інакше?

Кожен штат має законодавчі акти, які зобов’язують повідомити про такі злочини як недбале ставлення або знущання. Важливо знати дані закони штату і знати чіткі межі розповсюдження інформації - кому та до якої міри дана інформація може бути надана», - зазначає журналіст.

Як повідомлялось, суд витребував у Міграційної служби документи, що підтверджують припинення громадянства США Супрун