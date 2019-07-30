Супрун просить новообраних нардепів мити руки і робити присідання



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Тренінг для депутатів від партії «Слуга народу» у Трускавці, 29 липня

«З початком сесії слід пройти щеплення від грипу», - порадила депутатам очільниця МОЗ Уляна Супрун

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради щодо збереження здоров’я новообраним депутатам 9-го скликання Верховної Ради України.

Про це вона 30 липня написала у Facebook.

Зокрема, Супрун закликала народних обранців балансовано харчуватися, мити руки, вакцинуватися, відмовитися від куріння та алкоголю, берегти горло.

«Мийте руки. Вітатися за руку потрібно з огляду на етикет і корисно з огляду на мережування і дружні стосунки. Але пам’ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу та інші віруси застудних захворювань, Salmonella та кишкова паличка. Мити руки треба щоразу після туалету, після приходу на роботу, перед споживанням їжі», - зауважила Супрун.

«Вакцинуйтеся. З початком сесії слід пройти щеплення від грипу, адже велике скупчення людей — це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В. Щодесять років, починаючи з 18, слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони є в амбулаторіях, і безоплатні», - додала вона.

«Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров’ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому в кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть», - закликала депутатів Супрун.

Як відомо, партія «Слуга народу» організувала тижневий тренінг для своїх депутатів, обраних до парламенту 9-го скликання.

Раніше повідомлялося, що засновник мережі приватних клінік «Борис» Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування «у представників різних рас». У очільниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали здивування.