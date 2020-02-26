Сурков гордий тим, що зробив із Україною



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Владислав Сурков: я не вмію займатися будь-чим довше п'яти років

Колишній помічник Путіна: сам зараз дивуюся, як я передбачив події, які згодом відбулися в Україні, ще влітку 2013 року

Експомічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що пишається тим, що зробив з Україною і передбачив усі події ще у 2013 році. Про це він повідомив у інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу «Актуальные комментарии».

«Я довго займався внутрішньою політикою. Політична система і основи нової державності були створені. І в 13-му році настав час іти. Я і пішов було. Але тоді повернувся на держслужбу. Були причини. І ще тому, що отримав унікальну можливість самому вибрати проєкт. Вибрав Україну. Суто інтуїтивно. Ніхто мені не підказував, і сам я нічого не знав. Та й ніхто напевно не знав. Я відчув просто, вірніше, відчув – буде велика справа», – зазначив він.

Сурков додав, що здогадався вже тоді, коли нічого ще не почало відбуватися, що буде справжня боротьба із Заходом. «Серйозна (боротьба). З жертвами і санкціями. Тому що Захід не зупиниться ні перед тим, ні перед іншим. Та й ми за ціною не постоїмо. Правда, передчував. Сам зараз дивуюся, як я це передбачав влітку ще 13-го року. Повною тодішньої тиші. Так все і сталося. Пишаюся, що був учасником», – наголосив він.

Але за п'ять років, за словами Суркова, почалося природне гальмування і цього проєкту.

«Я б, звісно, у звичайній ситуації не став би відпрошуватися з такої гарячої ділянки. Оскільки це було б безвідповідально. Але й ділянка більш-менш охолола, і головне, контекст змінився. Не міг же я п'ять років йти в одному напрямку, а потім різко повернути голоблі й рушити в протилежному. Я б про це з самим собою ні за що не домовився. Так у мене з'явилися і причина, і привід піти остаточно», – пояснив він.

Сурков пояснив свою відставку тим, що стосовно Донбасу, яким він займався в Кремлі, «контекст змінився».

«Я ж Донбасом і Україною займався в основному. Контекст змінився, скажімо так. Тобто, в результаті я повинен був продовжувати ними займатися. Але контекст змінився», - заявив ексчиновник.

Експомічник Путіна додав, що «просто не вміє займатися будь-чим довше п'яти років».

Сурков наголосив, що повернення не те що не планується, а навіть неможливе.

Крім того, колишній помічник Путіна заявив, що Донбас не повернеться до складу України.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.

Як повідомлялося, 18 лютого Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Зазначимо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через «зміну курсу Кремля на українському напрямі». Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напряму в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Владислав Сурков став помічником президента РФ у вересні 2013 року. Він опікувався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також називали радником Путіна з «українського питання».

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, – з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти й докази, які демонструє українська сторона.

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