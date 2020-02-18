Путін звільнив Суркова з посади свого помічника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Сурков відповідав за український напрямок в адміністрації Путіна Фото: kremlin.ru

Владислав Сурков був ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік Кавказу і так званих «ЛДНР»

Президент Росії Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника. Відповідний указ був підписаний сьогодні, пишуть російські ЗМІ.

Сьогоднішнім указом Путін звільнив Суркова з посади помічника президента. Указ набрав чинності з 18 лютого.

Нагадаємо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через «зміну курсу Кремля на українському напрямі». Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Владислав Сурков став помічником президента РФ у вересні 2013 року. Він займався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також називали радником Путіна в «українському питанні».

Читайте також: