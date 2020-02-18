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    Путін звільнив Суркова з посади свого помічника

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    <p>Владислав Сурков відповідав за український напрямок в адміністрації Путіна</p> - Путін звільнив Суркова з посади свого помічника

    Владислав Сурков відповідав за український напрямок в адміністрації Путіна

    Фото: kremlin.ru

    Владислав Сурков був ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік Кавказу і так званих «ЛДНР»

    Президент Росії Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника. Відповідний указ був підписаний сьогодні, пишуть російські ЗМІ.

    Сьогоднішнім указом Путін звільнив Суркова з посади помічника президента. Указ набрав чинності з 18 лютого.

    Нагадаємо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через «зміну курсу Кремля на українському напрямі». Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

    Владислав Сурков став помічником президента РФ у вересні 2013 року. Він займався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також називали радником Путіна в «українському питанні».

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