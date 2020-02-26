Сурков заявив, що Донбас не повернеться до складу України



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Владислав Сурков заявив, що йому цікаво «діяти проти реальності»

Колишній помічник Путіна вважає, що РФ може будувати відносини з Україною лише через «примус до братства»

Експомічник президента Росії Владислав Сурков вважає, що Донбас не повернеться до складу України, а РФ може будувати відносини з українською державою лише через «примус до братства». Про це він повідомив у інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу «Актуальные комментарии».

Сурков вважає, що нібито «Донбас не заслуговує такого приниження».

«У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження. Україна не заслуговує такої честі», - заявив він.

Також, за його словами, Росія може будувати відносини з Україною нібито лише через «примус до братерства». Однак Сурков, коментуючи враження від президента України Володимира Зеленського, відзначив його «легкість у думках».

«Не лох. У всякому разі в Парижі всі прийняли його за президента... У нього легкість незвичайна в думках», - додав він.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.

Як повідомлялося, 18 лютого Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Нагадаємо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через «зміну курсу Кремля на українському напрямі». Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напряму в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Владислав Сурков став помічником президента РФ у вересні 2013 року. Він опікувався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також називали радником Путіна з «українського питання».

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