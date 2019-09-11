Сущенко сподівається на зустріч із Зеленським «без краваток»



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Колишній бранець Кремля журналіст Роман Сущенко Фото: Укрінформ

Роман Сущенко: Я сподіваюсь на зустріч із президентом Зеленським, щоб без краваток зустрітися і поговорити щиро, подякувати, розказати, що відбулося, і про свої наміри

Колишній бранець Кремля кореспондент Укрінформу Роман Сущенко сам попросив про зустріч із п'ятим президентом України Петром Порошенком, щоб подякувати йому, і сподівається на таку ж зустріч із чинним главою держави Володимиром Зеленським. Про це журналіст розповів на першій після визволення пресконференції в Укрінформі.

«Ця зустріч (з Порошенком, - ред.), насправді, відбулась учора. Я особисто звернувся і хотів зустрітися і суто по-людськи подякувати. Це по-перше. По-друге, я хотів йому подарувати газету Charlie Hebdo. Це був, здається, його перший офіційний візит у Париж, коли після розстрілу наших колег відбувався Марш єдності (11 січня 2015 року, - ред.), де зібралися всі лідери. Я ще тоді придбав цю газету, вона ексклюзивна, і на згадку хотів подарувати, подякувати», - сказав Сущенко.

Він розповів, що також домовився з Порошенком про ще одну зустріч, щоб розпитати про деякі деталі особистих перемовин експрезидента щодо його звільнення, які важливі для самого журналіста і його родини, а також для подальшої літературної творчості.

«Я сподіваюсь також на зустріч із президентом Зеленським, щоб без краваток зустрітися і поговорити щиро, подякувати, розказати, що відбулося, і про свої наміри», - зазначив Сущенко.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року..

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Джерело: Укрінформ