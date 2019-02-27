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    Суспільне: Україна може відмовитися від участі у «Євробаченні»

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    <p>&laquo;Євробачення&raquo; відбудеться у Тель-Авіві у травні цього року</p> - Суспільне: Україна може відмовитися від участі у «Євробаченні»

    «Євробачення» відбудеться у Тель-Авіві у травні цього року

    До 10 березня Суспільне та представник України мали б представити організатору конкурсу номер з розкадровками

    На пісенному конкурсі «Євробачення-2019» може взагалі не бути представника від України.

    Про це в ефірі «Громадського» заявила член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова.

    За її словами, Суспільне веде перемовини з гуртом Kazka щодо участі в «Євробаченні».

    «Але мені здається, зараз, в цій ситуації - це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене», - сказала Кольцова.

    Вона також зазначила, що вже до 8-10 березня Суспільне та представник України мають представити організатору конкурсу номер з розкадровками.

    На запитання, що представником України може бути Kazka, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: «Це може бути ніхто».

    Як відомо, гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення», але відмовився їхати у Тель-Авів представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

    Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

    Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

    Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

    Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія повідомив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.

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