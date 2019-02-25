В НСТУ розповіли, як обиратимуть представника України на Євробаченні



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НСТУ проконсультується з Європейською мовною спілкою щодо політизації процесу відбору в Україні

У Суспільному мовленні заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі Євробачення-2019 з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

Про це у коментарі Громадському повідомила член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова.

«Спочатку ми проконсультуємося з Європейською мовною спілкою щодо політизації процесу відбору в Україні. Як це вплине взагалі на нашу участь цього року. Потім ми поспілкуємося з юристами, чи ми хочемо продовжувати брати в цьому участь як мовник. Потім ми поспілкуємося с менеджментом артистів. А потім ми приймемо рішення», — пояснила вона.

На запитання, чи відрізняється договір, який пропонували Maruv, від договору, шо пропонували переможцям нацвідбору в минулі роки, Кольцова відповіла, що новим був тільки пункт про заборону виступати в Росії.

«Те, що артист виклав інтерпретацію цих пунктів… там просто дуже багато стандартних пунктів з правил Євробачення. Крім пункту про скасування гастролей в РФ — про скасування на час проведення конкурсу», — сказала вона.

Представниця Суспільного підтвердила, що Maruv була згодна відмовитися від виступів у Росії, додавши, що раніше цей пункт не застосовували, бо артисти, що виступають в Росії, не потрапляли в фінал нацвідбору.

«В кожному відборі були артисти, які на той момент виступали в РФ, жоден з них не виходив у фінал, тому ми не застосовували цю норму. Договір був завжди, додали цей пункт після першого півфіналу, коли з’явилися реальні шанси на те, що у нас буде такий кейс, і потрібно буде тлумачити це і для суспільства, і назовні», — розповіла Кольцова.

Також вона додала, що іншому кандидату, який захоче представляти Україну на Євробаченні-2019, запропонують той самий договір, від якого відмовилася Maruv.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.