Сутичка двох повітряних мас: якою буде погода сьогодні, 7 липня
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Україна стане місцем баталій південного циклону та східного антициклону
На Івана, 7-го липня, Україна стане місцем баталій південного циклону та східного антициклону з цікавим і химерним ім'ям Kornelieke. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі. Удень слід чекати короткочасні дощі з грозами в західних областях. На півночі опадів не прогнозується.
Температура повітря очікується +26...+33 градуси, на півдні +24...+28 градусів.
У Києві буде сонячно і спекотно, +28...+30 градусів.
Надалі антициклон посилюватиме спеку в Україні.
Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали про перший рівень небезпеки. 7 липня на півдні та сході країни прогнозують грози, град і шквали.