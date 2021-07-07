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    Сутичка двох повітряних мас: якою буде погода сьогодні, 7 липня

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    Читайте, чи брати парасольку - Сутичка двох повітряних мас: якою буде погода сьогодні, 7 липня
    Читайте, чи брати парасольку

    Україна стане місцем баталій південного циклону та східного антициклону

    На Івана, 7-го липня, Україна стане місцем баталій південного циклону та східного антициклону з цікавим і химерним ім'ям Kornelieke. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
    Грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі. Удень слід чекати короткочасні дощі з грозами в західних областях. На півночі опадів не прогнозується.
    Температура повітря очікується +26...+33 градуси, на півдні +24...+28 градусів.
    У Києві буде сонячно і спекотно, +28...+30 градусів.
    Надалі антициклон посилюватиме спеку в Україні.
    Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали про перший рівень небезпеки. 7 липня на півдні та сході країни прогнозують грози, град і шквали.
    Теги: Київ Україна Наталка Діденко
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    Сутичка двох повітряних мас: якою буде погода сьогодні, 7 липня