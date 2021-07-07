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    Злива перетворила вулиці Києва на річки, автівки плавали (фото)

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    Підтоплення на проспекті Науки - Злива перетворила вулиці Києва на річки, автівки плавали (фото)
    Підтоплення на проспекті Науки
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У вівторок увечері столицю накрила гроза

    У вівторок, 6 липня, у Києві пройшла потужна злива. На деяких дорогах міста утворилися підтоплення, зокрема, на проспекті Науки, 102. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Зливоприймачі не справлялися з потоками води, проїжджа частина дороги перетворилася на велике озеро. Колеса легкових автомобілів майже повністю були у воді.

    Синоптики попереджали про грозу у Києві та Київській області, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Раптова злива внесла зміни у розклад фестивалю Atlas Weekend. Усі відвідувачі мокрі ховалися під накриттям. Організатори просили не розходитися.

    За прогнозом Укргідрометцентра, 7 липня на Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    У середу температура повітря:

    • по області вночі 15-20°, вдень 26-31°;
    • в Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

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    Теги: прикордонники Київ дороги автомобіль негода
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    Злива перетворила вулиці Києва на річки, автівки плавали (фото)