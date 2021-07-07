Злива перетворила вулиці Києва на річки, автівки плавали (фото)
У вівторок увечері столицю накрила гроза
У вівторок, 6 липня, у Києві пройшла потужна злива. На деяких дорогах міста утворилися підтоплення, зокрема, на проспекті Науки, 102. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Зливоприймачі не справлялися з потоками води, проїжджа частина дороги перетворилася на велике озеро. Колеса легкових автомобілів майже повністю були у воді.
Синоптики попереджали про грозу у Києві та Київській області, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Раптова злива внесла зміни у розклад фестивалю Atlas Weekend. Усі відвідувачі мокрі ховалися під накриттям. Організатори просили не розходитися.
За прогнозом Укргідрометцентра, 7 липня на Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У середу температура повітря:
- по області вночі 15-20°, вдень 26-31°;
- в Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.
Читайте також: