Злива перетворила вулиці Києва на річки, автівки плавали (фото)

У вівторок увечері столицю накрила гроза

У вівторок, 6 липня, у Києві пройшла потужна злива. На деяких дорогах міста утворилися підтоплення, зокрема, на проспекті Науки, 102. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зливоприймачі не справлялися з потоками води, проїжджа частина дороги перетворилася на велике озеро. Колеса легкових автомобілів майже повністю були у воді.

Синоптики попереджали про грозу у Києві та Київській області, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Раптова злива внесла зміни у розклад фестивалю Atlas Weekend. Усі відвідувачі мокрі ховалися під накриттям. Організатори просили не розходитися.

За прогнозом Укргідрометцентра, 7 липня на Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У середу температура повітря: