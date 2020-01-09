Світовий банк дав новий прогноз росту ВВП України



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За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2020 році прискориться

Згідно з новим прогнозом Світового банку, економіка України у 2020 році зросте на 3,7%. Про це йдеться в огляді Банку щодо глобальних економічних перспектив за січень 2020 року,.

За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2020 році прискориться до 3,7%, що на 0,3% більше, ніж банк прогнозував це пів року тому.

Також Світовий банк прогнозує, що у 2021 році, як і у 2022-у економіка України зростатиме на рівні 4,2%. Водночас темпи зростання ВВП України у 2021 році в оновленому прогнозі також вищі, ніж це прогнозувалося Світовим банком у червні минулого року (+0,4%).

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Світовий банк очікував, що зростання ВВП України у 2019 році буде на рівні 3,6% і, якщо ключові реформи в країні просуватимуться, очікувалося, що економічний ріст може досягнути відмітки 3,7% у 2020 році.

До слова, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку. У 2016 році, після націоналізації Приватбанку, уряд докапіталізував його на 5,5 мільярда доларів коштів платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

«І тепер на часі для Української держави - повернути ці кошти. Їм можна знайти значно краще застосування: чи на охорону здоров'я, чи на дорожнє господарство чи на школи», — заявив представник МВФ.