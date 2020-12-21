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    Вчені визначили людей, через яких не зупиняється пандемія

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    Поки в світи триває пандемія, варто дотримуватися встановлених правил задля безпеки і здоров'я&nbsp; - Вчені визначили людей, через яких не зупиняється пандемія
    Поки в світи триває пандемія, варто дотримуватися встановлених правил задля безпеки і здоров'я 
    Фото: dw

    Вірус часто ховається в краплях, якими кашляє та чихає людина і ці краплі добре стримує маска

    Носіння захисних масок не може зупинити пандемію коронаdshece. Цей феномен пояснили вчені, пише видання The Daily Mail.

    Вірусолог з Единбурзького університету Пол Дігард вказав, що інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо людина кашляє або чхає, то вірус, що міститься в краплях, потрапляє в повітря. Самі частинки вірусу занадто малі і легко долають тканину, але якщо вірус знаходиться в великих водяних краплях, він вже не може подолати бар'єр.

    Маски ефективні, якщо їх правильно носити, тобто рот і ніс людини повинні бути прикриті, зазначив професор Джиммі Уітворт з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини. Якщо деякі люди носять засоби захисту неправильно, буде складно визначити їх ефективність. «Ми точно не знаємо, який ефект мають маски. Але здоровий глузд підказує, що їх варто носити», - додав він.

    Зазначимо, що Китай рекомендує носити маски після вакцинації. Заступник голови комітету з питань охорони здоров’я Китаю Цзен пояснив, що жодна вакцина у світі поки не може дати стовідсоткової гарантії. Тому до моменту встановлення колективного імунітету слід продовжувати профілактику.

    А от ВООЗ рекомендує новорічні свята відзначати на вулиці й у масці. Організація попереджає, що різке збільшення кількості зібрань сімей і друзів по всій Європі в період зимових відпусток веде до значного ризику збільшення передачі Covid-19. В організації зазначили, що може бути ніяково носити маски та практикувати фізичне дистанціювання в компанії друзів і сім'ї, «але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного».

    Раніше Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попередило про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року.

    У ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.

    Теги: здоров'я хвороби щеплення інфекція повітря вірус коронавірус
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