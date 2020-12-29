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    Україна домовляється про зону вільної торгівлі з п'ятьма країнами

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    Україна планує домовитися про ЗВТ з&nbsp;Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм - Україна домовляється про зону вільної торгівлі з п'ятьма країнами
    Україна планує домовитися про ЗВТ з Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм

    Укладення угод про ЗВТ дозволить розширити експортні можливості країни

    Україна домовляється про зону вільної торгівлі з п'ятьма країнами – Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Про це на пресконференції заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

    За словами міністра, укладення угод про ЗВТ з зазначеними країнами дозволить розширити експортні можливості України.

    Крім цього Петрашко заявив, що до 2021 року Україна планує розпочати переговори про оновлення торговельних угод з Євросоюзом.

    Нагадаємо, на початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск з наступного року зони вільної торгівлі між Україною та Британією. 

    8 жотвня Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

    Також з 1 січня почне діяти зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

    І Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі. ЗВТ дозволить збільшити торговий оборот між країнами в $10 млрд.

    Теги: Туреччина економіка міністр Єгипет Китай торгівля ЗВТ Україна Денис Шмигаль Ігор Петрашко
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