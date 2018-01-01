Свіжі рейтинги: Тимошенко виграє вибори

Наймасштабніше в Україні соцопитування: Юлія Тимошенко виграє вибори президента

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала би Юлія Тимошенко. При цьому вона виграє у всіх можливих кандидатів у другому турі виборів. Про це свідчать дані масштабного опитування Соціологічної групи «Рейтинг», оприлюднені сьогодні в агентстві «Інтерфакс». Відповідно до даних



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photo by Alexander Prokopenko Юлія Тимошенко

Наймасштабніше в Україні соцопитування: Юлія Тимошенко виграє вибори президента

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала би Юлія Тимошенко. При цьому вона виграє у всіх можливих кандидатів у другому турі виборів. Про це свідчать дані масштабного опитування Соціологічної групи «Рейтинг», оприлюднені сьогодні в агентстві «Інтерфакс».

Відповідно до даних «Рейтингу», лідером є голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко, за яку у разі проведення виборів найближчим часом готові проголосувати 18,7% тих, хто взяв би у них участь та визначився із вибором. Петра Порошенка готові підтримати 15,6% опитаних, Юрія Бойка – 11,7%, Анатолія Гриценка – 9,7%, Олега Ляшка – 8,7%, Вадима Рабіновича – 8,3%, Андрія Садового – 6,4%, Олега Тягнибока – 3,9%, Арсенія Яценюка – 1,7%.

Юлія Тимошенко лідирує практично в усіх областях Центру та частини Заходу країни. При цьому вона входить до трійки лідерів майже в усіх областях. Петро Порошенко має сильні позиції в частині областей Заходу та Києві, Юрій Бойко – у більшості областей Півдня та Сходу.

Рівень підтримки Юлії Тимошенко більш-менш рівномірний у всіх областях Центру, Півночі, Заходу та частково Півдня. Петра Порошенка найбільше підтримують на Вінниччині, дещо менше в областях Заходу та Центру, ще менше на Півдні.

Моделювання другого туру президентських виборів у парі Юлія Тимошенко та Петро Порошенко дало наступні результати: за лідера Батьківщини готові проголосувати 30% тих, хто заявив, що візьме участь в основних виборах. Главу держави готові підтримати у цьому випадку 23%.

При цьому Порошенко переміг би лише в 3-х областях (Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій), приблизно однакову кількість голосів обоє кандидатів набрали б у 5-ти регіонах - Рівненській, Черкаській, Кіровоградській та Донецькій областях та Києві. В решті 17-ти областях перемогла б Тимошенко.

Керівник групи «Рейтинг» Олексій Антипович підкреслив, що Юлія Тимошенко виграє у будь-якого кандидата, який виходить у другий тур президентських виборів. Натомість Петро Порошенко програє Андрію Садовому, Анатолію Гриценку, Святославу Вакарчуку та Юлії Тимошенко.

Рейтинги Святослава Вакарчука, Володимира Зеленського, Юрія Луценка, Володимира Гройсмана та Віталія Кличка у даному дослідженні не вивчалися.

«Ці прізвища фігурують в наших попередніх дослідженнях. На загал можна сказати, що у Кличка і Луценка близько 1% підтримки, у Зеленського і Гройсмана підтримка на рівні 3-4%. У Вакарчука рейтинг за попередніми дослідженнями близько 5%. Але це рейтинг співака», - зазначив Олексій Антипович.

Соціологи опитали 30 тисяч респондентів, тоді як зазвичай електоральні рейтинги формуються на підставі 2 тисяч опитаних. Це наймасштабніше соціологічне опитування, проведене за останні роки, тому його дані можна вважати найточнішими з усіх, що публікувалися останнім часом.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 30 000 респондентів (по 1200 у кожному регіоні). Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 0,6%.

Терміни проведення: 12-28 грудня 2017 р.