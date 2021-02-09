Свіжі рейтинги. Якби вибори відбулись нині, до парламенту пройшли б лише чотири партії

«Слуга народу» лише трохи випереджає партію Медведчука

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців отримала би політична партія «Слуга народу». За неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.

На другому місці, згідно з дослідженням, опинилась проросійська партія «Опозиційна платформа - За життя». За неї готові проголосувати 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 12% і 18%, ВО «Батьківщина» – відповідно 7,5% і 10%.

Далі у рейтингу йдуть політсили, які не долають прохідний бар’єр до парламенту. Буквально на межі перебуває партія «Сила і честь». За неї готові віддати свій голос 3% усіх опитаних, і 5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Партію «Голос» готові підтримати лише 2% і 3% відповідно. Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 2% і 2,5%, ВО «Свобода» – відповідно 2% і 2,5%, партію «Громадянська позиція» – відповідно 2% і 2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – відповідно 2% і 2%, «Партію Шарія» – відповідно 2% і 2%, партію «Опозиційний блок» – відповідно 1% і 1%, партію «Удар Віталія Кличка» – відповідно 1% і 1%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що Комітет виборців України проаналізував фінансові звіти партії «Слуга народу» за другий квартал 2020 року та партії «Опозиційна платформа - За життя» за перший квартал та виявив аномальні показники у співвідношенні офіційної кількості працівників політсили до площі офісу, який вона орендує. А це може свідчити про тіньовий характер фінансування політичних партій.