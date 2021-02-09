Вісім працівників на 1800 м²: у звітах «Слуг народу» та ОПЗЖ виявлено «аномальні» показники

Один працівник партії «Слуга народу» в середньому працює на офісній площі розміром понад 200 м², що є аномально високою цифрою

Комітет виборців закликає НААЗК перевірити звіти двох партій на предмет можливого тіньового фінансування

Комітет виборців України проаналізував фінансові звіти партії «Слуга народу» за другий квартал 2020 року та партії «Опозиційна платформа - За життя» за перший квартал та виявив аномальні показники у співвідношенні офіційної кількості працівників політсили до площі офісу, який вона орендує. А це може свідчити про тіньовий характер фінансування політичних партій. Про це повідомив Комітет виборців України.

Так, відповідно до даних звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру один працівник партії «Слуга народу» в середньому працює на офісній площі розміром понад 200 м², що є аномально високою цифрою.

Всього в центральному апараті партії «Слуга народу» працює вісім осіб. При цьому партія вказує, що орендує приміщення в конгресно-виставковому центрі «Парковий» (Київ, Паркова дорога 16А) загальною площею 1 828,2 м². Ця адреса також зазначена на офіційному веб-сайті партії як головний офіс політичної партії «Слуга народу». Зокрема, у конгрес-виставковому центрі «Парковий» відбувалося висування кандидатів від партії на останніх місцевих виборах. Відповідно до даних звіту орендна плата за вказане приміщення у березні 2020 року склала 987 853 грн, квітні 2020 року – 1 111 245 грн. Таким чином за даними фінансового звіту партії «Слуга народу» вісім офіційних працівників партії працюють в офісі площею 1 828 м², що складає в середньому 228 м² на одного працівника.

Схожа аномалію Комітет виборців виявив у політичній партії «Опозиційна платформа - За життя». Відповідно до даних фінансового звіту партії за перший квартал 2020 року в центральному апараті політсили працює лише три особи. При цьому партія орендує офісні приміщення загальною площею 2 032 м², що складає 677 м² на одного працівника.

Щодо інших парламентських партій ситуація є наступною:

«Голос»: 38 працівників, площа офісу – 437 м².

«Батьківщина»: 92 працівники, площа офісу – 1 177 м².

«Європейська солідарність»: 41 працівник, площа офісу – 2 164 м².

Голова КВУ Олексій Кошель так прокоментував результати моніторингу: «Офіційні дані про порожні партійні офіси можуть свідчити лише про одне – тіньовий характер фінансування політичної партії та зарплати в конвертах. Такі величезні офіси не можуть обходитися без охорони, секретарів, оргвідділу, комп’ютерних фахівців тощо. За найскромнішими підрахунками в офісі має працювати щонайменше 30-40 осіб».

Комітет виборців закликає Національне агентство з питань запобігання корупції ретельно вивчити зазначені пункти офіційних фінансових звітів на предмет можливого тіньового фінансування цих партій.

Відповідно до статті 159-1 Кримінального Кодексу України подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.