Зеленський відреагував на повернення в Україну бранця Кремля Шумкова

За словами президента України, добро та милосердя завжди перемагають насилля й зневіру

У четвер ввечері, 24 грудня, на батьківщину повернувся політв’язень, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков, якого незаконно утримували в Росії з вересня 2017 року.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернення Олександра Шумкова в Україну до рідних і близьких саме напередодні Різдва – це ще одне підтвердження того, що добро та милосердя завжди перемагають насилля й зневіру.

«Україна завжди пам’ятає про своїх громадян, які були незаконно позбавлені волі в інших країнах. І ми будемо продовжувати боротьбу за їхнє звільнення, допоки останній полонений не повернеться додому й не обійме своїх рідних», – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня Шумков перетнув українсько-російський кордон через пункт пропуску Бачівськ. Ексбранець Кремля відправиться до Херсона до військової частини, де до затримання проходив службу.

Як зазначалося, 21 грудня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова анонсувала повернення з російського полону військовослужбовця ЗСУ Олександр Шумкока.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2017 року ФСБ викрало з території України Олександра Шумкова - чинного військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО «Спілка Української Молоді в Україні».

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Голодування політв'язень розпочав 14 жовтня 2019-го, наполягаючи на припиненні шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і нормандському форматах. Крім того, український політв'язень вимагав від Москалькової відповіді на свої звернення.

Згодом Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування, після чого у нього значно погіршився стан здоров'я.