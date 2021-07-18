18 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна ображати й ображатися
18 липня — День металурга або День працівників металургійної та гірничодобувної галузі України, День народження «Тетріса».
Сьогодні також – Міжнародний день Нельсона Мандели. Його приурочили до дня народження експрезидента Африки. Цей день знаменує боротьбу народів із расовою дискримінацією.
Ще у кількох країнах відбуваються свята. Так, Іспанія святкує День праці, а Уругвай – День Конституції.
Також цього дня є свято і в США. У Сполучених Штатах святкують появу хот–дога. 18 липня в США відзначається Національний день хот–дога. Так, він з’явився 1957 року і до сьогодні присвячений традиційному американському сендвічу із сосискою та соусами.
День преподобного Афанасія Афонського
За церковним календарем 18 липня – День преподобного Афанасія Афонського. Афанасій рано залишився без батьків, однак за його виховання взялася черниця. Він дуже любив її і намагався у всьому бути на неї схожим, зокрема і у молитвах та пості.
Афанасій прийняв постриг і став самітником, зважившись на подвиг безмовності. Часто він боровся із бісами, які хотіли пробудити ненависть до навколишнього світу.
І одного разу він майже піддався сумнівам, але вирішив рік витерпіти, а тоді – скоритися волі Божій. Останнього дня на нього пролилося світло з неба, і його гріховні помисли були розсіяні. Так, до нього почали звертатися по допомогу паломники.
Пізніше він почав зводити храм неподалік від Афона, але під час будівництва загинув: на нього завалився верх храму.
День металурга
День металурга в Україні щорічно відзначається кожну третю неділю липня. У 2021 році він випадає на 18 липня (неділя).
Офіційно працівники металургійної галузі приймають привітання з професійним святом з 1993 року. У 2006 році назву свята змінили на День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
У цей день кращим працівникам галузі вручають грамоти та цінні подарунки. У цей день у багатьох промислових містах проводяться масові гуляння. За підтримки місцевої влади на площах влаштовують концерти за участю популярних виконавців.
Міжнародний день Нельсона Мандели
У листопаді 2009 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 18 липня Міжнародним днем Нельсона Мандели в знак визнання внеску колишнього президента Південної Африки в справу миру і свободи.
Нельсон Мандела — один із найповажніших державних діячів світу, який очолив боротьбу, спрямовану на подолання режиму апартеїду та встановлення багаторасової демократії. Після 27 років ув’язнення він вийшов на волю та став першим в історії ПАР чорношкірим президентом, зігравши провідну роль у встановленні миру в країні. У 1993 році отримав Нобелівську премію миру.
Полишивши президентське крісло 1999 року, він брав активну участь в реалізації програм боротьби з ВІЛ/СНІДом та допоміг країні вибороти право приймати Чемпіонат світу з футболу 2010 року. У 2004 році, на 85-му році життя,Нельсон Мандела полишив громадську діяльність, щоб більше проводити часу з рідними та мати час для «спокійних роздумів«. Помер у грудні 2013 року.
День народження «Тетріса»
Автором гри «Тетріс» є радянський програміст Олексій Пажитнов, який займався проблемами штучного інтелекту і розпізнавання мови. Для перевірки своїх ідей він застосовував головоломки, одна з яких - популярна тоді гра пентаміно (вона складалася з п'яти квадратів і ставила завданням правильно розташувати в коробці геометричні фігури).
Пажитнов вирішив автоматизувати укладання пентаміно в задані фігурки. А ще придумав основну «родзинку» гри - щоб фігурки падали, а заповнені ряди зникали. Тоді ж народилася й назва нової гри «Тетріс», яка відбулася зі злиття «тетраміно» (гри, де все фігурки складаються з чотирьох сегментів) і «теніс» (улюбленого виду спорту Пажитнова).
Вперше комп'ютерна версія гри «Тетріс», написана на комп'ютері «Електроніка-60», була представлена Пажитновим своїм колегам 6 червня 1984 року. А знайомий всім електронний пристрій для гри в «Тетріс» з'явився 18 липня 1985 року.
Гра стрімко набула популярності в усьому світі.
Прикмети:
- Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.
- Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.
- Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.
Що не можна робити:
- У цей день не варто працювати ввечері.
- Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.
- Також не бажано позичати гроші.
- Не можна ходити вночі незнайомими місцями, щоб не потрапити у полон нечисті.
- Не можна ображати й ображатися.
- Не варто шкодувати грошей, адже це може призвести до безгрошів'я у родині.
- Не можна лінуватися.
18 липня іменини
Іменини у Опанаса, Сергія, Ганни, Тихона, Василія і Никона і Арсенія.